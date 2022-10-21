Калининград, , 22:27 — REGNUM Об объединении молодых казаков Донбасса, Херсонщины и Запорожья шла речь на состоявшемся в Калининграде съезде Союза казачьей молодежи России. Так, Союз казачьей молодежи России пополнят более 5 тыс. молодых казаков Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Молодые казаки Vsko.ru

На встрече молодых казаков было обращено внимание на систему взаимодействия молодёжных лидеров с атаманами войсковых казачьих обществ и интеграцию инициатив молодых казаков в казачье движение России, а также на важность увеличения численности молодёжных казачьих организаций.

Председатель Союза казачьей молодежи России Василий Кошмар обратил внимание на растущую популярность молодежного казачьего движения. С 2020 года ряды организации пополнили более 37 тыс. учащихся казачьих классов, школ, кадетских корпусов, а также молодых казаков от 18 до 35 лет. Численность Союза казачьей молодежи России превышает 163 тыс. человек.

«Главным итогом 2022 года является завершение процесса создания во всех войсковых казачьих обществах региональных отделений Союза казачьей молодежи России обществах и подключение молодых к решению задач Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества», — подчеркнул Василий Кошмар.

С первых дней СВО молодые казаки подключились к добровольческой деятельности, оказывая помощь беженцам и жителям ЛДНР в пунктах временного размещения беженцев и сбора гуманитарной помощи казакам-добровольцам, находящимся на передовой. Более тысячи молодых казаков выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Имена 27 молодых добровольцев пополнили ряды «Бессмертного казачьего полка». 24 молодых казака удостоены государственных наград, семеро из них — посмертно.

В ряде войсковых казачьих обществ требуется усилить проводимую работу среди молодёжи. Активного участия требует работа с казачьими вузами, что поможет формированию студенческих казачьих сотен, а также другими образовательными учреждениями.

«Именно на этой живой связи поколений сохраняется преемственность нашей системы непрерывного казачьего образования. Наша задача — вовлекать учащуюся молодежь в мероприятия патриотической направленности регионального и федерального уровней», — отметил Василий Кошмар.

Депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия») поддержал инициативу молодёжи о создании женских казачьих объединений при войсковых обществах.