Тирана, , 22:41 — REGNUM Глава Демократической партии Албании, бывший президент страны Сали Бериша 21 октября заявил, что первый день протестов оппозиции будет назначен в ближайшее время.

Сали Бериша Antje Wildgrube

Как сообщает новостное агентство Lapsi, это будет одной из тем встречи Бериши с руководителями региональных отделений Демпартии.

«Ситуация невыносима. Бизнес и средний класс становятся следующими жертвами воровской политики и жестокости правительства после окончательного погружения бедных в нищету и жалкое существование», — прокомментировал Бериша.

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