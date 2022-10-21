Тирана, 21 октября 2022, 22:41 — REGNUM Глава Демократической партии Албании, бывший президент страны Сали Бериша 21 октября заявил, что первый день протестов оппозиции будет назначен в ближайшее время.
Как сообщает новостное агентство Lapsi, это будет одной из тем встречи Бериши с руководителями региональных отделений Демпартии.
«Ситуация невыносима. Бизнес и средний класс становятся следующими жертвами воровской политики и жестокости правительства после окончательного погружения бедных в нищету и жалкое существование», — прокомментировал Бериша.
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