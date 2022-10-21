Манчестер, Великобритания, 21 октября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Агент 22-летнего таранного форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии по футболу Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента заявила, что футболист стоит не менее одного миллиарда фунтов.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

«Один миллиард. Если сложить его стоимость как футболиста, стоимость его имиджа, общий вклад спонсоров, то это наверняка будет один миллиард. Думаю, Эрлинг станет первым игроком, чей трансфер составил около миллиарда», — цитирует Пименту издание Sky Sports.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в десяти турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Манчестер Сити» норвежец выступает с 1 июля 2022 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. Действующее соглашение Холанда с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2027 года.