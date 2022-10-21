Ижевск, 21 октября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Из Удмуртии в Узбекистан была отправлена 81 т молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

ИА REGNUM Молочная продукция

На экспорт отправлены питьевое ультрапастеризованное молоко, питьевые стерилизованные сливки, сухая молочная сыворотка. Данная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, соответствует требованиям страны-импортера.

С начала года из Удмуртской Республики в Узбекистан экспортировано 332,5 т молочной продукции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января по октябрь Удмуртия экспортировала в Казахстан около 5 тыс. саженцев хвойных и лиственных деревьев. На все поставки было оформлено 33 фитосанитарных сертификата.