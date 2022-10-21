Загреб, 21 октября, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Хорватия 25 октября станет хозяйкой первого парламентского саммита так называемой Крымской платформы. Об этом 21 октября сообщило новостное агентство HINA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Хорватии

В работе саммита примет участие председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Глава киевского режима Владимир Зеленский обратится к участникам мероприятия посредством видеосвязи.

Как сообщает хорватское новостное агентство, Сербия и Белоруссия будут единственными европейскими странами, которые не примут участия в саммите.

Напомним, что «Крымская платформа» была задумана Киевом как «единственная постоянно действующая площадка, на которой будет обсуждаться вопрос Крыма». Первый саммит платформы прошел в августе 2021 года в Киеве. На нем присутствовал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Крым вошёл в состав России в 2014 году. Данное решение поддержало подавляющее большинство участников референдума, который предварительно был проведён на полуострове.