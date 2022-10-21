Тирана, , 22:21 — REGNUM Большое количество авиарейсов из Албании в Италию было отменено 21 октября из-за забастовки итальянского персонала. Об этом сообщает новостное агентство Lapsi.

Самолеты Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай

В международном аэропорту Тираны объявили об отмене рейсов из Тираны в Бари, Болонью, Анкону, Бергамо, Верону, Милан, Мальпенсу, Геную, Римини, Рим, а также рейсы из этих городов в Тирану.

«Пассажиров, которые вылетают в вышеуказанные пункты назначения, настоятельно просим заранее связаться с соответствующими авиакомпаниями, чтобы проверить статус своего рейса перед отъездом в аэропорт» — сообщили в международном аэропорту Тираны Ринас.

Читайте ранее в этом сюжете: Новому премьеру Италии доверяет половина граждан страны