Тирана, , 22:16 — REGNUM Глава Партии свободы и бывший президент Албании Илир Мета 21 октября провел еженедельную пресс-конференцию, главной темой которой стала забастовка университетских преподавателей и их требования о повышении зарплаты на 50% в течение двух лет. Об этом сообщает албанское новостное новостное агентство Lapsi.

Флаг Албании

Мета отметил, что преподаватели оказывают поддержку Партии свободы и в благодарность призвал увеличить их оклады до уровня хотя бы соседнего Косово.

«Приоритетом Партии свободы завтра станет образование. Для нашей страны и народа нет более важных инвестиций, чем в образование. Есть все шансы удовлетворить требования вузовских преподавателей, чтобы в течение двух лет их зарплата стала такой же, как у их коллег в Косово», — заявил Мета.

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