Камчатский край, 17 мая, 2013, 06:16 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском двадцать граждан Узбекистана привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РФ. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в полиции, они проломили пол в квартире, чтобы можно было жить еще и в подвале.

В двухкомнатной квартире, расположенной на перовом этаже был выломан пол и оборудован вход в подвальное помещение, приспособленное под жилую комнату. "Второе подвальное помещение использовалось как подсобка. Все нелегальные мигранты привлечены к административной ответственности. Двое из них помещены в спецприемник и в ближайшее время будут выдворены за пределы России, так как уже привлекались к административной ответственности за подобное нарушение. В настоящее время устанавливается личность и местонахождение собственника квартиры", - сказали в полиции.