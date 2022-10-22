22 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова президента Турции о том, что он проведёт телефонные разговоры с российским коллегой и с главарём киевского неонацистского режима.

Светлана Рыбина, , 10:29 — REGNUM Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в ближайшее время он проведёт телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главарём киевского неонацистского режима Владимиром Зеленским с надеждой на организацию их встречи, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав вместе обоих лидеров, мы продолжим путь к миру», — заявил Эрдоган.

«Правильно. Хотя бы так. Зеленский должен на переговоры идти», — считает Анастасия Б.

Многие пользователи не нашли никаких причин для того, чтобы российский президент Путин садился за стол переговоров с Зеленским, кроме как только по вопросу капитуляции последнего.

«А смысл встречаться с Зеленским? Он ведь даже ничего не решает», — задаётся вопросом Алина Л.

Некоторые комментаторы рассуждают на тему того, может ли Зеленский согласиться на диалог, ведь это потребует пойти на уступки Москве, что может стоить наркоману его жизни.

«Зеленский ни за что не пойдет на переговоры, так как хозяева ему не разрешат», — поделилась своим мнением Валентина Б.

Пёс. Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У Зеленского нет выбора, кроме как за стол переговоров сесть, поскольку даже в Белом доме его призывают остановиться. А ему невозможно остановиться, при этом не потеряв власть. Он сам, наверное, был бы не против, но он держит бандитский общак. Финансовые потоки, финансовая помощь и прочее. Зеленский в западне», — указывает Макс Е.

Часть людей полагает, что от переговоров мало толку. Граждане уверены, что конфликт на территории бывшей УССР может быть разрешён только на поле боя, поскольку для каждой стороны это вопрос жизни и смерти. Диалог за столом начнётся уже тогда, когда кто-то очевидным образом начнёт побеждать.

«Господину президенту Турции не следует топить дело в частностях и делать вид, что всё зависит лишь от переговоров с Путиным и Зеленским. Как и в истории с Минскими соглашениями, «миротворство» Эрдогана сводится лишь к лукавой дипломатии, когда оказывается забытой первопричина — требования России о глобальной безопасности, изложенные в декабре 2021 года. Учите матчасть, господа политики: «Тот, кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каждом частном случае значит обрекать свою политику на худшие шатания и беспринципность» (В. И. Ленин)», — написал Fatum M.

Нашлись и те, кто призвал не торопить коней с переговорами, поскольку дипломатический процесс затормозит спецоперацию России, а у неё ещё достаточно целей, которые не были достигнуты.

«Рано Российской Федерации за стол переговоров. Одессу, Харьков и Николаев надо вернуть на Родину. Потом можно и поговорить», — пишет Светлана П.

Напомним, 21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после своего визита в Азербайджан о том, что в ближайшее время он проведёт телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главарём киевского неонацистского режима Владимиром Зеленским с надеждой на организацию их встречи.