Рим, , 22:08 — REGNUM Лидеру «Братьев Италии» Джордже Мелони, которая 22 октября приступит к исполнению обязанностей премьер-министра, доверяют 52% жителей страны, таковы опубликованные 21 октября итоги опроса EMG.

Джорджа Мелони Vox España

Такой показатель для Италии является довольно высоким. Мелони сравнялась по уровню доверия с уходящим премьер-министром Марио Драги, который на протяжении почти двух лет возглавлял этот рейтинг с огромным отрывом.

Лидерам двух других правых партий, Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини, доверяют 31% и 24% граждан соответственно.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента.

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21 октября президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил Мелони сформировать правительство. МИД возглавил Антонио Таяни, координатор партии Сильвио Берлускони, лидеры «Лиги» Маттео Сальвини и Джанкарло Джорджетти получили посты министров инфраструктуры и экономики соответственно. Таяни и Сальвини также стали вице-премьерами. Министры принесут присягу 22 октября.