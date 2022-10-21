Москва, , 22:01 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать случаи спекулятивного завышения цен на товары военного и двойного назначения, востребованные для мобилизованных воинов запаса, сообщает 21 октября пресс-служба СК РФ.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению, Главному военному следственному управлению СК России изучить факты завышения цен торговыми организациями на продукцию, востребованную в рамках частичной мобилизации», — указано в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

При этом Бастрыкин отметил необходимость в кратчайшие сроки разобраться с этим вопросом и доложить о принимаемых мерах реагирования для недопущения подобных случаев.

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