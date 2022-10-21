Москва, 21 октября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать случаи спекулятивного завышения цен на товары военного и двойного назначения, востребованные для мобилизованных воинов запаса, сообщает 21 октября пресс-служба СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению, Главному военному следственному управлению СК России изучить факты завышения цен торговыми организациями на продукцию, востребованную в рамках частичной мобилизации», — указано в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

При этом Бастрыкин отметил необходимость в кратчайшие сроки разобраться с этим вопросом и доложить о принимаемых мерах реагирования для недопущения подобных случаев.