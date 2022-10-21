Мессина, Италия, , 21:58 — REGNUM Строительства первого моста между островом Сицилия и континентальной Италией будет в числе приоритетов нового правительства страны, заявил 21 октября лидер «Лиги», получивший в новом правительстве пост министра инфраструктуры.

Сицилия Георг Боц

Временно замороженный проект строительства моста протяженностью 3,5 километра предполагает, что строить переправу будут шесть лет, общая стоимость работ составит 4,3 млрд евро (с учетом расходов на железнодорожную инфраструктуру), за сутки по мосту смогут проезжать 18 тысяч автомобилей.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента.

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21 октября президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил Мелони сформировать правительство. МИД возглавил Антонио Таяни, координатор партии Сильвио Берлускони, лидеры «Лиги» Маттео Сальвини и Джанкарло Джорджетти получили посты министров инфраструктуры и экономики соответственно. Таяни и Сальвини также стали вице-премьерами. Министры принесут присягу 22 октября.