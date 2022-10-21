Сыктывкар, , 21:53 — REGNUM В Коми единовременные выплаты начислены абсолютному большинству мобилизованных. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

« Выплаты начислены практически всем нашим защитникам, деньги ушли большинству из них. Есть два человека, у которых банковских счетов не оказалось. По ним мы приняли решение довести деньги через почтовые отделения. Для этого необходимо получить от них устное согласие. Я дал поручение в максимально короткие сроки эту задачу выполнить», — отметил Уйба.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о выплате 100 тыс. рублей призванным в рамках частичной мобилизации подписали в правительстве республики 10 октября.