Оттава, , 21:47 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении запрета на владение короткоствольным оружием. Об этом он заявил 21 октября.

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По его словам, с этого дня в Канаде запрещается продажа, покупка и передача короткоствольного оружия.

«С сегодняшнего дня вступает в силу запрет на владение короткоствольным оружием. С этого дня покупка, продажа или передача пистолетов в Канаде становится нелегальной», — сказал Трюдо.

По его словам, такие меры необходимы для предотвращения преступлений с применением огнестрельного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о запрете на владение короткоствольным оружием в Канаде начали рассматривать в мае текущего года.

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