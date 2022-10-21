Нижний Новгород, 21 октября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде суд приговорил организатора подпольного казино к трём годам и шести месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

(сс) GregMontani Казино

Также суд назначил наказание двум крупье — они получили три года и два года и шесть месяцев условно, бармену — два года условно, и охраннику нелегального игорного заведения — год и восемь месяцев условно.

В ведомстве отмечают, что подпольное казино располагалось в цокольном помещении в одном из домов в Нижегородском районе столицы Приволжья. Оно проработало с апреля 2020 года по январь 2021 года.

Также стало известно о том, что правоохранительные органы изъяли у организаторов незаконного игорного заведения пять игровых терминалов, игровые столы и другие предметы, использовавшиеся для проведения азартных игр.