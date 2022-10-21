Лондон, , 21:44 — REGNUM Полотно «Венера и Адонис» итальянского живописца Тициана Вечеллио выставили на аукцион. Об этом сообщает издание The Guardian.

Тициан Вечеллио. Венера и Адонис. Ок. 1553

Торги пройдут на аукционе Sotheby’s в Лондоне (Великобритания) 7 декабря 2022 года. Стартовая цена лота составляет 12 млн фунтов стерлингов, однако представители Sotheby’s предполагают, что цена на полотно может достигнуть 21 млн фунтов стерлингов (почти 1,5 млрд рублей).

Напомним, «Венера и Адонис» входит в серию о трагической истории Венеры и Адониса, которую рассказал в поэме «Метаморфозы» древнеримский поэт Овидий. Шесть полотен были созданы Тицианом специально для короля Испании Филиппа II.

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