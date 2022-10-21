Нижний Новгород, , 21:34 — REGNUM Строительство станции метро «Варя» в Нижнем Новгороде переносится на неопределённый срок. Об этом заявил гендиректор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков, выступая на заседании профильной комиссии городской думы.

Нижегородское метро Алексей Трефилов

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По его словам, такое решение принято, поскольку её постройка признана «экономически нецелесообразной».

Левдиков пояснил, что на строительство «Вари» придётся потратить около 9 млрд рублей, но по мнению специалистов она не сможет окупить эти расходы из-за отсутствия достаточного количества пассажиров.

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