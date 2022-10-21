Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 21 октября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Кандидат от оппозиции на выборах президента Республики Сербской Елена Тривич «никогда не встретилась бы с Владимиром Путиным». Об этом Тривич заявила 21 октября в интервью телеканалу Euronews.

Цитата из видео «Jelena Trivić — TV Intervju BN TV» Елена Тривич

«Если бы у меня даже был шанс встретиться с Путиным, я бы никогда этого не сделала, так как я считаю это безответственным по отношению к нашему народу. Я открыто заявила в Народной скупщине (парламенте — ИА REGNUM), что не надо занимать сторону Москвы. России нельзя помочь в данный момент», — рассказала Тривич.

Касаясь вопроса присоединения Боснии и Герцеговины к антироссийским санкциям, Тривич сказала, что если бы неприсоединение к антироссийским санкциям повлекло бы за собой ответные меры со стороны ЕС, Республике Сербской стоило бы задуматься.

«Европейское сообщество нам ближе и в географическом, и в любом другом смысле. Это наш главный внешнеторговый партнер. В этом смысле нужно было бы принимать трудные решения», — отметила Тривич.

Напомним, что Елена Тривич как кандидат Партии демократического прогресса участвовала в выборах президента Республики Сербской 2 октября и проиграла Милораду Додику. Она отказалась признать предварительные результаты выборов, опубликованные ЦИК, и потребовала повторить подсчет голосов.

Милорад Додик незадолго до выборов приезжал в Москву на встречу с Владимиром Путиным.