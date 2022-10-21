Москва, , 21:33 — REGNUM Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин стал первым вратарём в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), кто сыграл 90 матчей «на ноль». Об этом 21 октября сообщается на сайте лиги.

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Кошечкин сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата КХЛ против астанинского «Барыса» (5:0), отразив 19 бросков по своим воротам.

62 «сухих» матча Кошечкин отыграл в «Металлурге», 17 — в череповецкой «Северстали» и ещё 11 — в тольяттинской «Ладе».

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