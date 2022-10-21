Челябинск, 21 октября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В Челябинской области будет усилен контроль за социально-политической обстановкой. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер сегодня, 20 октября.

Евгений Катышев Челябинская область

«Обращаю внимание, что в сложившейся ситуации мы обязаны усилить контроль за социально-политической обстановкой в регионе», — сказал чиновник. И добавил, что важно не допускать ее дестабилизации. В информационном пространстве необходимо усилить борьбу с фейками и дискредитацией российской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.