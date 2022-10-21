Италия, 21 октября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Жители итальянского Пьомбино 21 октября провели акцию протеста против планов по размещению регазификатора СПГ на ближайшие три года в городском порту.

Gazprom.ru

Участники протеста выразили сомнения в том, что вопросы экологии и безопасности будут должным образом урегулированы.

Солидарность с протестующими проявил и мэр города Франческо Феррари — он заявил, что технические службы еще не предоставили всех необходимых заключений и гарантий, а потому решение властей региона Тоскана о размещении регазификатора преждевременно.