Тюмень, , 21:21 — REGNUM В Тюмени прокуратура в досудебном порядке добилась от стройфирмы признания трудовых отношений с погибшим каменщиком и выплаты компенсации его семье. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Каменщик

Прокуратура провела проверку по обращению членов семьи работника, погибшего в результате несчастного случая на производстве.

Установлено, что с ноября 2021 года руководители строительной фирмы допустили 60-летнего мужчину к работе каменщика на площадке жилого микрорайона без оформления трудовых отношений. Работник трудился согласно установленному графику, регулярно получал заработную плату.

В июне 2022 года мужчина упал с высоты и погиб. Прокуратура обратилась с иском к работодателю об установлении факта трудовых отношений с погибшим, об обязании уплатить страховые взносы по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве в пользу умершего работника, а также о взыскании компенсации морального вреда в пользу супруги погибшего и несовершеннолетнего ребёнка.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и утвердил мировое соглашение между работодателем и супругой погибшего о выплате компенсации морального вреда ей и сыну в сумме один миллион рублей.