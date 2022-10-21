Турин, Италия, 21 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. 21 октября в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» футбольный клуб «Ювентус» в матче 11 тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

На матч назначена бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Ассистенты главного судьи — Стефано Дель Джоване и Фабрицио Ломбардо. Резервный арбитр — Луиджи Наска.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Хуан Куадрадо, Филип Костич, Адриен Рабьо, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Мойзе Кин, Душан Влахович.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Эмполи»: Гульельмо Викарио, Кони де Уинтер, Петар Стоянович, Себастьяно Луперто, Фабиано Паризи, Марко Пьяца, Рэзван Марин, Филиппо Бандинелли, Николас Хаас, Мартин Сатриано, Маттиа Дестро.

Главный тренер: Паоло Дзанетти.