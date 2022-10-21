Брюссель, , 21:28 — REGNUM Хорватское правительство уже приняло решение об обучении 100 000 солдат ВСУ, а президент страны Зоран Миланович должен объяснить, почему он против этого. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 21 октября в Брюсселе на полях саммита ЕС.

Андрей Пленкович Andrejplenkovic.com

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«Решение уже принято. Бюджет миссии составляет около ста миллионов евро. Речь идет об обучении, тренировках. Это не значит, что приедет сто тысяч военных, а потом уедет в [б. УССР]. Тут нет ничего особого. Хорватия может предложить некоторые свои специфические знания. Это целевой вклад в общую миссию», — процитировал о агентство «Танюг» слова Пленковича.

Напомним, что ранее Зоран Миланович выступил против того, чтобы военные ВСУ проходили обучение в Хорватии.

Андрей Пленкович в 2016 году заявил о том, что киевский режим должен воспользоваться опытом Хорватии в решении внутренних конфликтов. В 1995 году Хорватия провела операцию «Буря» по ликвидации Республики Сербской Краины. В ходе этой операции несколько тысяч мирных жителей сербской национальности были убиты, а около 250 тысяч сербов покинули Хорватию.