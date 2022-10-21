Астана, 21 октября, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Металлурга» дубль оформил нападающий Семён Кошелев, ещё по шайбе забросили форварды Николай Голдобин, Анатолий Никонцев и Брендан Лайпсик.

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин сыграл «на ноль», отразив 19 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, на счету команды 31 очко. «Барыс» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 23 очками.

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