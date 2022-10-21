Рим, 21 октября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Министром культуры в новом составе правительства Италии станет Дженнаро Санджулиано, сообщила 21 октября будущий премьер страны Джорджа Мелони.

Лунная ночь на Капри. Иван Айвазовский. 1841

Санджулиано — журналист и писатель, работавший в газете Libero и в государственной телерадиокомпании RAI. Известен, среди прочего, как автор книг о Владимире Ленине («Шах царю: Ленин на Капри») и Владимире Путине («Путин: жизнь царя»).

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента.

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21 октября президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил Мелони сформировать правительство. МИД возглавил Антонио Таяни, координатор партии Сильвио Берлускони, лидеры «Лиги» Маттео Сальвини и Джанкарло Джорджетти получили посты министров инфраструктуры и экономики соответственно. Таяни и Сальвини также стали вице-премьерами. Министры принесут присягу 22 октября.