Бухарест, 21 октября, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Румынская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп временно отстранена от турниров за нарушение антидопинговых правил. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

si.robi Симона Халеп

Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпионата США (US Open) 2022 года. В образце нашли роксадустат, который внесён Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещённых веществ. Отмечается, что спортсменка запросила анализ пробы B, который подтвердил результат пробы A.

15 сентября Халеп объявила о досрочном завершении сезона из-за восстановления после ринопластики. В 2022 году она выиграла два титула — в Мельбурне и Торонто.

Халеп была первой ракеткой мира, в общей сложности она возглавляла мировой рейтинг на протяжении 64 недель. Сейчас она занимает девятое место.

Всего за карьеру 31-летняя румынка выиграла 24 титула в одиночном разряде, в том числе два на турнирах Большого шлема — Открытый чемпионат Франции (2018) и Уимблдон (2019).