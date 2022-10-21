Рим, , 20:53 — REGNUM В новом составе правительства Италии на базе существовавшего ранее министерства по делам семьи сформировано новое ведомство — «по делам семьи, рождаемости и равных возможностей», сообщила 21 октября будущий премьер страны Джорджа Мелони.

Палаццо Киджи Simone Ramella

С предложением о создании такого ведомства ранее выступил лидер «Лиги» Маттео Сальвини. В последние несколько лет уровень рождаемости в Италии устанавливает один «рекорд» за другим, а смертность превышает рождаемость почти вдвое.

Новое министерство возглавит Эуджениа Мария Рочелло («Братья Италии»).

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента.

Читайте также: Им нужна другая Италия. Почему Джорджа Мелони выиграла выборы

21 октября президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил Мелони сформировать правительство. МИД возглавил Антонио Таяни, координатор партии Сильвио Берлускони, лидеры «Лиги» Маттео Сальвини и Джанкарло Джорджетти получили посты министров инфраструктуры и экономики соответственно. Таяни и Сальвини также стали вице-премьерами. Министры принесут присягу 22 октября.