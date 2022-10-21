София, , 20:48 — REGNUM Сотрудники Таможенной службы Болгарии изъяли в районе контрольно-пропускного пункта «Дунайский мост» на болгарско-румынской границе партию валюты на сумму €150 тысяч. Об этом 21 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

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Согласно официальной информации, контрабандные средства были спрятаны в приборной панели грузового автомобиля, следовавшего из Бельгии в Армению транзитом через Румынию и Болгарию. При этом водитель транспортного средства не смог объяснить происхождения соответствующей суммы. Ведётся следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с контрабандой. Это является одним из главных условий, выдвинутых Еврокомиссией для широкой интеграции Софии в структуры Шенгенского соглашения.