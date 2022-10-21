Милан, Италия, 21 октября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. 27-летний голкипер «Милана» и национальной сборной Франции по футболу Майк Меньян пропустит чемпионат мира 2022 года из-за рецидива травмы. Об этом 21 октября сообщил главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.

robin bos «Милан»

«Мы пытались оценить ситуацию как можно лучше. Майк настаивал на том, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Все шло хорошо, но он повредил еще одну мышцу. К сожалению, я знаю, что ему придется отсутствовать до января», — цитирует Пиоли издание Football Italia.

В текущем сезоне Майк Меньян принял участие в девяти матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых пропустил десять мячей. Два раза французу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

За «Милан» голкипер выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Лилля» за 14,4 миллион евро. На данный момент Меньян оценивается в 35 миллионов евро.