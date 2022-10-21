Челябинск, , 20:45 — REGNUM А Челябинской области по 20 тысяч рублей выдано уже на более чем три тысячи детей мобилизованных. Об этом заявил 20 октября губернатор этого региона Алексей Текслер.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодня денежные выплаты получили семьи мобилизованных более чем на 3 три тысячи детей», — сказал чиновник.

Он также добавил, что семьи мобилизованных имеют право на ряд льгот. Среди них компенсация платы за детский сад и за обучение а колледже, бесплатное двухразовое питание детей в образовательных учреждениях и т.д. И потребовал от ответственных лиц, чтобы ни одна семья мобилизованных челябинцев не осталась без поддержки.