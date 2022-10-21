Челябинск, 21 октября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. А Челябинской области по 20 тысяч рублей выдано уже на более чем три тысячи детей мобилизованных. Об этом заявил 20 октября губернатор этого региона Алексей Текслер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«На сегодня денежные выплаты получили семьи мобилизованных более чем на 3 три тысячи детей», — сказал чиновник.

Он также добавил, что семьи мобилизованных имеют право на ряд льгот. Среди них компенсация платы за детский сад и за обучение а колледже, бесплатное двухразовое питание детей в образовательных учреждениях и т.д. И потребовал от ответственных лиц, чтобы ни одна семья мобилизованных челябинцев не осталась без поддержки.