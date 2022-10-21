Монреаль, Канада, 21 октября, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Ход восстановления статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу обсудил комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по проверке соответствия. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба WADA.

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Сообщается, что комитет провёл ретроспективный обзор всего дела о соблюдении требований РУСАДА с момента его создания.

С 6 по 9 сентября WADA провело онлайн-аудит работы РУСАДА, который стал одним из шагов на пути к возвращению агентству статуса соответствия.

Восстановление РУСАДА может состояться во второй половине декабря — после того, как истечёт срок двухлетних санкций, утверждённых Спортивным арбитражным судом (CAS) в декабре 2020 года.