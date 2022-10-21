Тюмень, , 20:40 — REGNUM В Тюмени запах гари вызван природными пожарами, действующими в Свердловской области. Об этом заявляет департамент лесного комплекса Тюменской области.

Лесной пожар Donland.ru

«Это подтверждается данными авиационного мониторинга пожарной опасности, который при соответствующем классе пожарной опасности проводится в регионе ежедневно», — отметили в ведомстве.

Ночью и рано утром, когда поверхность земли охлаждается и ветер стихает, запах гари может ощущаться сильнее, уточняют в департаменте.

«В Тюменской области лесопожарная обстановка находится под контролем. Действующих лесных пожаров нет», — утверждают в департаменте лесного комплекса регионаэ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным свердловского главка МЧС, на 21 октября в Свердловской области ликвидированы все природные пожары.

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