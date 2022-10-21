Рим, , 20:40 — REGNUM Новое правительство Италии было утверждено «быстро, всего за месяц», благодаря тому, что мнение избирателей было вполне очевидным, заявил 21 октября после встречи с будущим премьер-министром Джорджей Мелони президент страны Серджо Маттарелла.

Серджо Маттарелла Jaqen

Он поблагодарил министров уходящего правительства Марио Драги и пожелал удачи новому составу кабинета министров, который приступит к работе 22 октября.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента.

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21 октября президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил Мелони сформировать правительство. МИД возглавил Антонио Таяни, координатор партии Сильвио Берлускони, лидеры «Лиги» Маттео Сальвини и Джанкарло Джорджетти получили посты министров инфраструктуры и экономики соответственно. Таяни и Сальвини также стали вице-премьерами.