Москва, , 20:40 — REGNUM По делу российской фигуристки Камилы Валиевой не будет разглашаться ни дата слушаний, ни решение, ни какие-либо другие детали. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Камила Валиева Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными», — говорится в заявлении.

Отмечается, что РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой.

Такие меры приняты в целях защиты интересов фигуристки — члена команды Олимпийского комитета России (ОКР), являющейся защищённым лицом.

Отметим, что в соответствии с уставом Всемирного антидопингового агентства (WADA) РУСАДА не имеет права называть имя несовершеннолетней спортсменки. При этом дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА уведомит Валиеву о решении в день его вынесения. Спортсменка или её представители смогут сделать заявление о решении.

Ранее глава РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что расследование по делу 16-летней фигуристки завершено, а отдел по обработке результатов начал подготовку документов для слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете.

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