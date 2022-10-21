Ханты-Мансийск, 21 октября, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Из Ханты-Мансийска отправлена новая команда мобилизованных, среди которых оказался театральный актер Геннадий Ершов. Кадры прибытия артиста во временный пункт сбора мобилизованных опубликованы в Сети, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

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Известно, что Ершов выступал в театре финно-угорских народов «Солнце» и был был призван как десантник. В настоящий момент артист вместе с другими мобилизованными отправился в один из учебных центров Западной Сибири перед отправкой в зону спецоперации. «Когда Геннадий Ершов шел к автобусу, то число желающих обнять его и пожелать что-то в дорогу было так велико, что на это потребовалось значительное время», — уточняет портал Ura.ru.

Ранее стало известно, что бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин намерен отправиться добровольцем в зону спецоперации. Отмечается, что 59-летний музыкант имеет небольшой опыт службы в стройбате.