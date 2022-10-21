Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Илоном Маском вопросы доступа к системе спутниковой интернет-связи Starlink с территории Ирана, сообщает 21 октября телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Система спутников Popmech.ru

«Белый дом обсуждает с Маском возможность работы интернет-сервиса Starlink в Иране», — сообщает телеканал.

Отмечено, что система Starlink рассматривается как технологически простая возможность обеспечения доступа к сети Интернет на территории Ирана, даже в условиях его ограничения властями страны.

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