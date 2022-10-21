Вашингтон, 21 октября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Илоном Маском вопросы доступа к системе спутниковой интернет-связи Starlink с территории Ирана, сообщает 21 октября телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Popmech.ru Система спутников

«Белый дом обсуждает с Маском возможность работы интернет-сервиса Starlink в Иране», — сообщает телеканал.

Отмечено, что система Starlink рассматривается как технологически простая возможность обеспечения доступа к сети Интернет на территории Ирана, даже в условиях его ограничения властями страны.