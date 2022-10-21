Москва, , 21:23 — REGNUM «Осыпающиеся» российские компании с западным участием переезжают в страны Туркестана, оставаясь в зоне досягаемости российских потребителей. Об этом 21 октября написал научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев в своем телеграм-канале «Вокруг Каспия».

Казахстан Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Эксперт отметил, что «политика Казахстана по «ухватыванию» в свое поле осыпающихся российских компаний с западным участием весьма полезна с точки зрения их фиксации в зоне ЕАЭС и СНГ».

«Они сохраняют себя на общем рынке, в поле досягаемости российских потребителей товаров и услуг? и уходят от большей части рисков санкций, расширяют налоговые поступление в бюджет республики. То же самое относится к другим соседям России с аналогичной политикой — Узбекистану и Киргизии», — сказал он.

В качестве примера Караваев привел данные премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

«Смаилов заявил о том, что в перемещении в казахстанскую юрисдикцию заинтересованы 56 компаний (в его списке 317 компаний в процессе передислокации из РФ), среди них Honeywell, inDriver, Fortescue, Marubeni. И ещё одно следствие санкций, расширение импорта в РФ из СНГ и ЕАЭС. В частности, за январь-август этого года автопром Казахстана произвел 68,6 тысячи автомобилей, что на 24,7% больше по сравнению с прошлым. Это третий результат по приросту в мире в этом году», — напомнил Александр Караваев.

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