Рим, 21 октября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Члены нового правительство Италии дадут присягу на верность стране 22 октября, передают национальные СМИ.

Simone Ramella Палаццо Киджи

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента.

21 октября президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил Мелони сформировать правительство. МИД возглавил Антонио Таяни, координатор партии Берлускони, лидеры «Лиги» Маттео Сальвини и Джанкарло Джорджетти получили посты министров инфраструктуры и экономики соответственно. Таяни и Сальвини также стали вице-премьерами.