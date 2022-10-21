Москва, 21 октября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Известный продюсер Вадим Цыганов назвал фестиваль «Песня года» рассадником нетрадиционных ценностей. Его слова приводит портал «Народные Новости».

Дарья Драй ИА REGNUM Песня

«Фестиваль «Песня года» — это конкретный рассадник всей этой истории. Если мы хотим победить, то прежде всего нужно побеждать внутри. Все это разлагает нашу молодежь — эта наша попсовая эстрада, все телеканалы и конкурсы, которые ее распространяют, включая Евровидение и «Песню года», — сказал Цыганов.

Он также добавил, что для проведения подобных фестивалей в будущем необходимо полностью изменить индустрию шоу-бизнеса в России.

Напомним, в 2022 году фестиваль «Песня года» пройдет 3 декабря. Однако список выступающих на мероприятии артистов существенно изменился в сравнении с участниками фестивалей прошлых лет.