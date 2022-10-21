Тюмень, , 20:12 — REGNUM В Тюмени прихожане Знаменского кафедрального собора совместно с отцом Николаем собрали гуманитарную помощь, в которой 12 единиц техники. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своём телеграм-канале.

Православные Тюмени — Донбассу Пресс-служба главы Тюмени

«Сегодня я пообщался с представителями Русской православной церкви, которые вместе с одной из тюменских организаций собрали новую партию помощи для жителей и военных: 12 единиц техники, продукты питания, средства гигиены…», — пишет Руслан Кухарук.

Помощь воинам СВО из Тюмени Пресс-служба главы Тюмени

Глава тюмени отметил, что команда водителей готовится в командировку, чтобы доставить гуманитарную помощь на западные рубежи России, в зону специальной военной операции.

Техника из Тюмени — Донбассу Пресс-служба главы Тюмени

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Югра готова принять эвакуированных жителей сопредельных со спецоперацией территорий. В регионе увеличено количество пунктов временного размещения беженцев.