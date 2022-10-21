Симферополь, 21 октября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. С территории б. УССР исчезнет не русский язык, а псевдогосударство, которым руководят персонажи, подобные Алексею Данилову. Об этом в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Government.ru Сергей Аксёнов

«Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который продал свое достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлебку», — резко отреагировал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель киевского режима, глава так называемого СНБО Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории б. УССР.