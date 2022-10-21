Рим, , 20:10 — REGNUM Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в новом составе правительства Италии займет пост министра инфраструктуры, один из его заместителей Джанкарло Джорджетти — министра экономики, сообщила журналистам 21 октября будущий премьер страны Джорджа Мелони.

Маттео Сальвини Arlington National Cemetery

Сальвини одновременно будет исполнять и обязанности одного из двух вице-премьеров (второй — Антонио Таяни, координатор партии Сильвио Берлускони).

Как сообщалось ранее, 21 октября президент Италии Серджо Маттарелла по итогам парламентских выборов официально поручил Мелони сформировать правительство.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента.