Москва, 21 октября 2022, 20:48 — REGNUM Российский политолог предлагает ввести жесткие ограничительные меры для банков тех стран Туркестана, которые отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир». О необходимости ответных действий со стороны Москвы ИА REGNUM рассказал кандидат исторических наук, политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Платежные карты «Мир»
Платежные карты «Мир»
Mironline.ru

Напомним, некоторые коммерческие банки Киргизии отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Причину ограничений банки Киргизии не называют. Часть банков Казахстана и Таджикистана также ввели ограничения на обслуживание российских карт. Эксперты связывают подобную тенденцию со страхом перед вторичными санкциями США.

Политолог отметил, что «нужны меры в отношении всех стран, которые ввели ограничения на использования карт «Мир» и граждане которых продолжают работать и зарабатывать в России».

«Предложенные мной меры, скорее всего, не найдут понимания на высшем уровне. У меня с российским руководством, видимо, поколенческие расхождения. Для них Киргизия по-прежнему братская страна. И граждане Киргизии — братский народ. Я воспринимаю граждан из стран бывшего СССР уже иначе», — сказал он.

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По мнению эксперта, ответные меры также нужно вводить против Таджикистана и Казахстана. Часть банков этих стран последовали примеру Киргизии.

«С Таджикистаном еще проще. Страна — не член ЕАЭС, и принимать ответные меры проще. C Казахстаном сложнее. Страна входит в ЕАЭС и ее граждане не работают в таком количестве в России. Но есть совместные проекты, например, в сфере транспортировки нефти. Таким образом, адекватные меры воздействия найти можно. Можно, также наказать отдельные банки Казахстана, ввести против них ограничения на территории России», — сказал Вадим Трухачёв.

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