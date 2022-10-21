Москва, 21 октября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Российский политолог предлагает ввести жесткие ограничительные меры для банков тех стран Туркестана, которые отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир». О необходимости ответных действий со стороны Москвы ИА REGNUM рассказал кандидат исторических наук, политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Mironline.ru Платежные карты «Мир»

Напомним, некоторые коммерческие банки Киргизии отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Причину ограничений банки Киргизии не называют. Часть банков Казахстана и Таджикистана также ввели ограничения на обслуживание российских карт. Эксперты связывают подобную тенденцию со страхом перед вторичными санкциями США.

Политолог отметил, что «нужны меры в отношении всех стран, которые ввели ограничения на использования карт «Мир» и граждане которых продолжают работать и зарабатывать в России».

«Предложенные мной меры, скорее всего, не найдут понимания на высшем уровне. У меня с российским руководством, видимо, поколенческие расхождения. Для них Киргизия по-прежнему братская страна. И граждане Киргизии — братский народ. Я воспринимаю граждан из стран бывшего СССР уже иначе», — сказал он.

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По мнению эксперта, ответные меры также нужно вводить против Таджикистана и Казахстана. Часть банков этих стран последовали примеру Киргизии.

«С Таджикистаном еще проще. Страна — не член ЕАЭС, и принимать ответные меры проще. C Казахстаном сложнее. Страна входит в ЕАЭС и ее граждане не работают в таком количестве в России. Но есть совместные проекты, например, в сфере транспортировки нефти. Таким образом, адекватные меры воздействия найти можно. Можно, также наказать отдельные банки Казахстана, ввести против них ограничения на территории России», — сказал Вадим Трухачёв.

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