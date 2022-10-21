Нью-Йорк, США, 21 октября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Представители Британии, Франции и Германии при ООН призвали провести расследование по вопросу применении якобы иранских ударных беспилотников на территории бывшей УССР. Письмо передано 21 октября председателю Совбеза и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

ИА REGNUM БПЛА «Герань - 2». Инфографика

По мнению Лондона, Парижа и Берлина, это является нарушением резолюции по иранской ядерной сделке.

«Мы хотели бы проведения расследования группой секретариата ООН, ответственной за контроль за выполнением резолюции 2231 СБ ООН (утвердившей СВПД), и готовы технически поддержать работу секретариата по проведению беспристрастного расследования», — указано в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты непрерывно обвиняют Иран в поставках России ударных беспилотников. По их утверждению, применяемые Россией дроны «Герань-2» являются беспилотниками иранского производства.

Москва и Тегеран на официальном уровне неоднократно опровергали эти домыслы.