Москва, 21 октября 2022, 20:21 — REGNUM В российский прокат вышла кинолента «Корсаж» австрийского режиссера Мари Кройцер. Информация о сеансах стала доступна на сайтах большинства отечественных кинотеатров, передает корреспондент ИА REGNUM.
Кинокартина посвящена императрице Елизавете Австрийской (Вики Крипс), которая после наступления сорокалетия всячески пытается скрыть свой истинный возраст. Отмечается, что в российских кинотеатрах «Корсаж» будут показывать как в дубляже, так и в режиссерской версии.
Напомним, премьера «Корсажа» состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году. На Лондонском кинофестивале кинолента заработала победу в номинации «Лучший фильм».
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